Haber Giriş: 8 Mart 2022 Salı 22:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Moskova Borsası yarın da kapalı kalacak
[Fotoğraf: AA]
Moskova Borsası 9 Mart'ta da işlemlere açılmayacak.
Moskova Borsasından yapılan yazılı açıklamada, piyasalardaki işlemlere "mevcut durum" nedeniyle yarın da devam edilmeyeceği duyuruldu.
Rus rublesinin Batılı ülkelerin yaptırım açıklamalarının ardından dolar karşısında değer kaybı 28 Şubat'ta yüzde 20'yi aşmıştı.
Moskova Borsası da 28 Şubat'tan bu yana işlemlere kapanmıştı.
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