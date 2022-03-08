ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Rusya-Ukrayna krizini değerlendirmek üzere toplandı.

Rusya'nın Ukrayna'da istediği sonucu elde edemediğini vurgulayan Merkezi İstihbarat Direktörü (CIA) William Burns, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "kızgın" olduğunu ve durumdan memnun olmadığını savundu:

"Putin şu anda kızgın ve sinirleri bozulmuş durumda. Muhtemelen (Ukrayna'daki) eylemlerini ikiye katlayacak ve sivil zayiatını umursamadan Ukrayna ordusunu bastırmaya çalışacak. Fakat Putin için bu işin siyasi olarak sürdürülebilir bir sonu yok."

Putin'in Ukrayna'yı bağımsız bir ülke olarak görmediğini ve uzun zamandır bu ülke için planlar yaptığını anlatan Burns, Rusya'nın saldırılarını artıracağını ve "gelecek birkaç haftanın oldukça ağır ve çirkin geçeceğini" belirtti.

"Rusya'nın askeri zayiatı 2 ila 4 bin arasında"

Aynı oturumda konuşan Savunma İstihbarat Ajansı (DIA) Direktörü Scott Berrier ise Rusya'nın Ukrayna'da beklediğinden daha fazla asker kaybettiğini savundu.

Berrier, Rusya'nın Ukrayna'da şu ana dek 2 ila 4 bin askeri zayiatının olduğunu tahmin ettiklerini söyledi.

"Nükleer tehdit her zamankinden daha fazla"

Ulusal İstihbarat Direktörü (DNI) Avril Haines de nükleer tehdidin her zamankinden daha fazla olduğuna işaret ederek, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in nükleer adımını değerlendirdi:

"Putin, nükleer anlamda bir adım attığında bunu ciddiye alıyoruz. Ancak bunun bir sinyal olduğunu düşünmüyoruz, Putin'in adımı çok olağandışıydı ama caydırıcı özellikteydi."

Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) Direktörü Paul Nakasone de Rusya'nın Ukrayna'ya son haftalarda siber saldırı düzenlediğini ancak bilgisayar korsanlığı oranlarının beklediklerinden daha az olduğunu söyledi.