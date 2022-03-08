Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun 24 Şubat-7 Mart'taki kayıplarıyla ilgili veriler paylaştı.

Buna göre, Ukrayna'ya saldıran Rus ordusundan 12 binden fazla askeri öldürüldü, Ruslara ait 48 uçak, 80 helikopter, 303 tank, 1036 zırhlı araç, 120 top, 56 roketatar sistemi ve 27 hava savunma sistemi imha edildi.

Rus güçleri, 474 araç, 3 hafif sürat teknesi, 60 yakıt aracı ve 7 İHA kaybetti.

Geçici ateşkes başladı

Öte yandan, Rusya Savunma Bakanlığının, Ukrayna'nın Kiev, Harkiv, Çernihiv, Sumi ve Mariupol şehirlerinden sivillerin tahliyesi için geçici ateşkes kararı Moskova saati ile 10.00 itibarıyla başladı.