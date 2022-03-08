İngiltereSavunma Bakanı Wallace "Polonya'nın savaş jetlerini Ukrayna'ya göndermeyi seçmesi halinde Polonya yönetimine destek olacağız" derken böyle bir durumda Rusya'nın Polonya'yı doğrudan hedef haline getirebileceğini söyledi.

Wallace Times Raidio'ya verdiği demeçte "Her ne olursa olsun Putin dünyada tükenmiş bir güç, işi bitti, ordusu bitti bunu kabul etmesi gerekiyor. Uluslararası toplum ona karşı birleşti .Halkına büyük ekonomik sıkıntılar neden olacak bir durumda" dedi.