Haber Giriş: 8 Mart 2022 Salı 10:29Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
İngiltere: Polonya Ukrayna'ya savaş jeti sağlarsa destek oluruz
[Fotoğraf:AA]
İngiltere Savunma Bakanı Wallace,Polonya'nın Ukrayna'ya savaş jeti göndermeyi seçmesi halinde destek olacaklarını açıkladı.
İngiltereSavunma Bakanı Wallace "Polonya'nın savaş jetlerini Ukrayna'ya göndermeyi seçmesi halinde Polonya yönetimine destek olacağız" derken böyle bir durumda Rusya'nın Polonya'yı doğrudan hedef haline getirebileceğini söyledi.
Wallace Times Raidio'ya verdiği demeçte "Her ne olursa olsun Putin dünyada tükenmiş bir güç, işi bitti, ordusu bitti bunu kabul etmesi gerekiyor. Uluslararası toplum ona karşı birleşti .Halkına büyük ekonomik sıkıntılar neden olacak bir durumda" dedi.
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