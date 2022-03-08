Haber Giriş: 8 Mart 2022 Salı 10:23Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
Polonya: 1.2 milyon Ukraynalı sınırımızı geçti
[Fotoğraf:AA]
Polonya sınır güvenliği 1.2 milyon Ukraynalının sınırı geçtiğini açıkladı.
Ukrayna'dan sivillerin tahliyesi için insani koridor açılması çalışmaları sürerken Polonya yoğun mülteci akınına uğradı.
Rusya saldırılarının başladığı 24 Şubatt'tan bu yana 1.2 milyon Ukraynalının sınırı geçtiğini duyurdu.
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sürerken ülkeden ayrıldıktan sonra Polonya'ya gelen Ukraynalı siviller, Medyka sınır kapısından araçlara bindirilerek geçici toplanma merkezlerine götürülüyor.
Medyka sınır kapısında bulundukları zaman içerisinde kurulan yardım çadırlarından gıda ve kıyafet yardımı alıyorlar.
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