Tiktok, Rusya'dan canlı yayın ve yeni video yüklemeyi durdurdu. Telegram AB’deki kullanıcılar için Rus basınını engelledi.

Çin ve Rusya merkezli iki büyük sosyal medya devinin aldıkları karar dikkat çekti.

Kararın gerekçesi: Yalan Haberler Yasası

Twitter'dan açıklama yapan TikTok, Rusya’da canlı yayın ve yeni video yüklemeyi askıya aldığını duyurdu. Karara gerekçe olarak Rusya’da hayata geçen "Yalan Haberler Yasası" gösterildi.

Açıklamada "Yasanın uygulama şekli belirlenene kadar çalışanlarımız ve kullanıcılarımızın güvenliği bizim en önemli önceliğimizdir" denildi.

Rusya’daki yeni yasa Ukrayna saldırısına ilişkin resmi açıklamalar dışındaki paylaşımların engellenmesini içeriyor.

Çinli merkezli TikTok’un faaliyetlerini askıya alma kararı da yeni yasaya uyum adımı olarak değerlendiriliyor.

Telegram'ın sahipleri Putin'e muhalif olarak biliniyor

Telegram da Avrupa Birliği’nden gelen baskılara dayanamadı.

Şirketten yapılan açıklamada Rus Devlet basınının, AB’deki kullanıcılar için erişime kapatıldığı duyuruldu.

Telegram’ın sahibi Palev ve Nikolai Durov kardeşler Rusya lideri Putin’e muhalifi olarak biliniyor.

Telegram, 2018’de kullanıcı bilgilerini Rus makamlarıyla paylaşmadığı için ülkede yasaklanmıştı.

Yasağa rağmen popülerliği artan uygulamanın kullanımı, 2020’de tekrar serbest bırakılmıştı.