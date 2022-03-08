ABD yargısı, zanlılardan William Stepanyan’a 5 yıl, Harutyun Harry Chalikyan'a ise 15 ay hapis cezası verilmesine hükmetti.

İki saldırgan, yaklaşık 21 bin dolar da tazminat ödemeye mahkum edildi.

Mahkeme, saldırganların Türkleri aşağılayan ve hedef alan ifade ile eylemleri nedeniyle olayı "nefret suçu" olarak değerlendirdi.

Tehdit savurmuşlardı

4 Kasım 2020 tarihinde Los Angeles şehrindeki bir Türk restoranını basan iki saldırgan, “Sizi öldürmeye geldik, sizi öldüreceğiz" diye tehditte bulunmuş, saldırı sonucu yaralananlar olmuştu.

[Fotoğraf: AA]

Restoranda 20 bin dolarlık hasar da meydana gelmişti.