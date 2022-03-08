Yapılan açıklama, Kuzey Kore'nin büyük silahları denemeye devam edebileceği yönünde endişeleri kuvvetlendirdi.

Kaliforniya merkezli James Martin Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Merkezi'nin (CNS)yayımladığı raporda, Cuma günü kaydedilen uydu görüntülerinin Punggye-ri deney sahasında yeni bir binanın inşası, eski bir binanın onarımı ve da dahil olmak üzere erken safhada olan faaliyetleri gösterdiği ifade edildi.

Raporda "Görüntülenen inşa ve onarım çalışmaları, Kuzey Kore'nin deney sahasının durumu ile ilgili bir karar verdiğini gösteriyor" ifadeleri yer aldı.

Kuzey Kore, 2017'den bu yana görülen en büyük silah da dahil olmak üzere Ocak ayında rekor seviyede füze denemesi gerçekleştirmişti. Kuzey Kore'nin casus uydu için hazırlık yaptığı düşünülüyor.

Uluslararası takip kurumları Kuzey Kore'nin ana nükleer reaktör tesisinin de tamamen çalışmaya başladığını ve potansiyel nükleer silahlar için yakıt üretimi gerçekleştiriyor olabileceğini bildirdi.

Punggye-ri deney sahası Kuzey Kore'nin 2018 yılında nükleer silah denemelerine kendi kendine kısıtlama getirmesinden bu yana kapalı kalmıştı. Ancak Kuzey Kore'nin lideri Kim Jong Un, nükleer silahsızlaşma görüşmelerinin 2019 yılında duraksamasının ardından bu kısıtlamaya bağlı kalma gerekliliğini hissetmediğini söylemişti.

CNS analistleri Punggye-ri deney sahasında görülen değişimlerin yalnızca don birkaç günde görüldüğünü belirtti, ve inşa edilen binanın tam olarak ne amaçla yapıldığının belirlenemeyeceğini ifade etti.