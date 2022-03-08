ABD'nin Georgia eyaletinde, Vinath Oudomsine isimli kişi, ülkede koronavirüs salgınına karşı başlatılan kredi destek programına "eğlence" sektöründe iş yaptığı gerekçesiyle başvurdu.

Programdan 85 bin dolar kredi temin eden Oudomsine'nin, bu miktarın 57 bin dolarından fazlasını koleksiyonluk Pokemon kartı satın almak için kullandığı ortaya çıktı.

31 yaşındaki adamın, dolandırıcılık suçundan 3 yıl hapse mahkum edildiği açıklandı.