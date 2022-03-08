Haber Giriş: 8 Mart 2022 Salı 08:44Son Güncelleme: Kaynak: The Guardian
ABD'de koronavirüs kredisiyle oyun kartı alan adama hapis cezası
[Temsili fotoğraf: AA]
ABD'de yasa dışı şekilde koronavirüs yardım kredisi temin ettikten sonra 57 bin dolardan fazla bir meblağa koleksiyonluk "Pokemon" oyun kartı satın alan kişi 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
ABD'nin Georgia eyaletinde, Vinath Oudomsine isimli kişi, ülkede koronavirüs salgınına karşı başlatılan kredi destek programına "eğlence" sektöründe iş yaptığı gerekçesiyle başvurdu.
Programdan 85 bin dolar kredi temin eden Oudomsine'nin, bu miktarın 57 bin dolarından fazlasını koleksiyonluk Pokemon kartı satın almak için kullandığı ortaya çıktı.
31 yaşındaki adamın, dolandırıcılık suçundan 3 yıl hapse mahkum edildiği açıklandı.
Etiketler: ABD
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