Haber Giriş: 8 Mart 2022 Salı 10:38Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
Rusya: Ukrayna'daki 5 şehirde insani koridorlar açıldı
[Temsili fotoğraf: TRT Haber]
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da geçici ateşkesin başlamasının ardından, başkent Kiev dahil 5 şehirde insani koridorların açıldığını duyurdu.
Interfax ajansının haberine göre, Rusya Savunma Bakanlığı, saat 10.00 itibarıyla başlayan geçici ateşkese uyduklarını açıkladı.
Bakanlık, Kiev, Mariupol, Harkiv, Sumi ve Çernihiv'de insani koridorların açıldığını duyurdu.
Rusya ile Ukrayna heyetleri dün müzakerelerin 3'üncü turunu gerçekleştirmiş ve taraflar insani koridorlara ilişkin olumlu mesajlar vermişti.
Son Haberler
- 10:54
- 10:53
- 10:50
- 10:36
- 10:47
Sıradaki Haber
Sumi kentine hava saldırısında 2'si çocuk 9 sivil öldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz