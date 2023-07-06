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Dünya
AA 06.07.2023 22:55

Moğolistan'da yoğun sağanak sele yol açtı

Moğolistan'ın başkenti Ulanbator'da, 4 gündür aralıksız devam eden yoğun sağanak sele yol açtı.

Moğolistan'da yoğun sağanak sele yol açtı
[Fotograf: AFP]

Moğolistan Acil Durumlar Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, başkent Ulanbator'da devam eden şiddetli yağışlar sele neden oldu.

Selbe Nehri barajının yağmur taşkınları nedeniyle patlamasının sonucu Ulanbator'un Bayanzürh bölgesindeki 27 konutun bodrum ve zemin katları ile yüzlerce araç sular altında kaldı.

Yoğun yağışlar, şehirde elektrik ve su kesintilerine neden oldu.

Fotoğraf: AFP[Fotoğraf: AFP]

Başkentin 5 bölgesinde en az 54 konutu, bir alışveriş merkezinin bodrum katını, otoyolları ve tünelleri su bastı, 2 baraj ve birkaç köprü kısmen çöktü.

Bu hafta Moğolistan'ı vuran şiddetli yağışların devam etmesi nedeniyle ülkenin başlıca nehir ve göllerindeki su seviyeleri normalin 50 santimetre üzerine çıktı.

Ülkenin meteoroloji kurumlarına göre, Ulanbator'da yağışların 2 gün daha sürmesi bekleniyor.

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