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Dünya
AA 06.07.2023 21:50

Guterres: Sivilleri hedef alan tüm şiddet ve terör eylemlerini kınıyorum

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentindeki gelişmelerden derin rahatsızlık duyduğunu belirterek, "Sivilleri hedef alan tüm şiddet ve terör eylemlerini kınıyorum" dedi.

Guterres: Sivilleri hedef alan tüm şiddet ve terör eylemlerini kınıyorum
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres,Guterres, New York'taki BM binasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

 "Açıklamalarınızdaki kınamalarınız İsrail'i mi hedef alıyor?" sorusunu yanıtlayan Guterres, "Kınamalar tüm aşırı şiddet kullanımını kapsıyor ve bu durumda aşırı şiddet kullanan İsrail oldu." diye konuştu.

Guterres, kalabalık bir mülteci kampına İsrail'in düzenlediği hava ve kara saldırılarının son yılların Batı Şeria'daki en kötü şiddet olaylarını teşkil ettiğini belirterek, siviller üzerindeki etkinin çok büyük olduğunu söyledi.

Hastaneler, okullar ile su ve elektrik altyapılarının zarar gördüğünü kaydeden Guterres, yardıma muhtaç kişilerin tıbbi yardıma ulaşımının engellendiğinin altını çizdi.

BM İsrail'in Cenin saldırısını kınamaktan kaçındı
BM İsrail'in Cenin saldırısını kınamaktan kaçındı

Guterres, "İsrail'e bir kez daha uluslararası hukuk uyarınca sorumluluklarını yerine getirme ve itidal çağrısında bulunuyorum. İsrail, orantılı güç kullanmalı ve insan hayatını korumalı." şeklinde konuştu.

Güvenlik harekatlarında hava saldırıları düzenlenmemesi gerektiğine dikkati çeken Guterres, "İsrail'in güvenlik sorunlarını anlamakla beraber gerginliği tırmandırmanın çözüm olmadığını belirtmek istiyorum. Şiddet radikalleşmeye ve daha fazla kan dökülmesine yol açar." ifadelerini kullandı.

Guterres, Filistin halkının siyasi süreç çerçevesinde tekrar umutlanmasını sağlamanın İsrail'in güvenliğine de katkı sağlayacağını dile getirdi.

Genel Sekreter Guterres, "Sivilleri hedef alan tüm şiddet ve terör eylemlerini kınıyorum." dedi.

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Antonio Guterres Birleşmiş Milletler
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