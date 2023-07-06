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Dünya
TRT Haber 06.07.2023 21:40

Rus pilotlar ABD’ye ait SİHA'nın görüşünü engellemek için fişekler fırlattı

ABD ile Rusya arasında ikinci SİHA krizi Suriye'de yaşandı. ABD'nin 'MQ-9 Reaper' tipi SİHA'sına, Rus savaş jetleri tarafından önleme yapıldı. Suriye semalarında çarşamba sabahı yaşanan olayda işaret fişekleri ateşlendi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı SİHA tarafından kaydedilen görüntüleri kamuoyu ile paylaştı.

Orta Doğu semalarında sıcak anlar yaşandı.

ABD ve Rusya hava kuvvetlerine ait hava araçları tehlikeli şekilde yaklaştı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, SİHA MQ-9 Reaper'a Suriye'nin üzerinde Rus savaş uçaklarınca önleme yapıldığını açıkladı.

ABD ordusunun açıklamasına göre çarşamba sabahı SİHA, terör örgütü DEAŞ mevzilerini görüntülüyordu. Bu sırada üç Rus savaş jeti, Amerikan SİHA Mq-9 Reaper'a önleme yaptı.

ABD ordusunda görevli bir tuğgeneral, Rus pilotların hareketini güvensiz ve gayrı profesyonel olarak nitelendirdi.

Rus pilotlar, SİHA'nın görüşünü engellemek için fişekler fırlattı

Merkez Kuvvetler Komutanlığı SİHA tarafından kaydedilen görüntüleri de kamuoyu ile paylaştı.

Görüntülerde Rus pilotların, Amerikan SİHA'nın görüşünü engellemek için paraşüte takılı duman çıkaran ışıldaklar fırlattığı görülüyor.

ABD SİHA'nın ışıldak ve fişekler sebebiyle merkezden güçlükle kontrol edilerek indirilebildiğini açıkladı.

ABD ve Rusya arasında benzer bir olay Mart ayında Karadeniz'de yaşanmıştı.

Rus savaş jeti, ABD SİHA'sını, pervanesine çarparak düşürmüştü.

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Rus pilotlar ABD’ye ait SİHA'nın görüşünü engellemek için fişekler fırlattı
Rus pilotlar ABD’ye ait SİHA'nın görüşünü engellemek için fişekler fırlattı
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