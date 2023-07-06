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Dünya
Reuters 06.07.2023 22:30

Twitter'dan Meta'ya 'Threads' tehdidi: Dava açarız

Twitter'ın avukatı Alex Spiro, Threads'i geliştiren Meta'yı, Twitter'ın gizli bilgilerine erişimi olan eski çalışanları işe alarak Twitter'ın bir kopyasını yapmakla suçladı. Spiro, Meta'yı dava açmakla tehdit etti.

Twitter'dan Meta'ya 'Threads' tehdidi: Dava açarız

Reuters haber ajansuna göre, Twitter'ın avukatı Alex Spiro, Meta Üst Yöneticisi Mark Zuckerberg'e gönderdiği bir e-posta ile Twitter'ın, Threads uygulaması nedeniyle Meta'yı dava açmakla tehdit etti.

Threads'a bir günde 30 milyondan fazla kullanıcı kaydoldu.

"Meta, Twitter'ın gizli bilgilerine erişimi olan eski Twitter çalışanlarını işe aldı"

Meta, Instagram'ın milyarlarca kullanıcısından yararlanarak Elon Musk'ın Twitter'ının yerini almaya çalışıyor.

Avukat Spiro, Meta'yı, Twitter'ın ticari sırlarına ve diğer yüksek düzeyde gizli bilgilere erişimi olan ve bu bilgilere erişmeye devam eden eski Twitter çalışanlarını işe almakla suçladı.

Threads uygulaması nedir?

Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta, Twitter'a rakip yeni sosyal medya platformu Threads'i kullanıma sundu.

Threads, metin içeriklerini paylaşmak ve herkese açık sohbetlere katılmak için Instagram ekibi tarafından oluşturulmuş yeni bir uygulama.

Yeni platforma kullanıcılar, Instagram hesapları aracılığıyla giriş yapabiliyor.

Uzmanlar, Threads'in platformda yapılan son değişikliklerden memnun olmayan Twitter kullanıcılarını çekebileceğini söylüyor.

Yeni platformda karakter sınırının 500 olduğu belirtilen açıklamada, bağlantılar, fotoğraflar ve 5 dakika uzunluğunda videoların da paylaşılabileceği kaydedildi.

Açıklamada, Threads'in iOS ve Android için 100'den fazla ülkede kullanıma sunulduğu ve bu ülkelerde uygulamanın App Store ve Google Play Store'dan indirebileceği duyuruldu.

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