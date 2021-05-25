Moderna'dan yapılan açıklamada, belirtilen yaş grubuyla ilgili verilerin haziran başında ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) ve diğer küresel düzenleyicilere iletileceği ifade edildi.

12-17 yaş arası 3 bin 732 kişiye aşı ve plasebo yapıldığı belirtilen açıklamada, aşının, söz konusu yaş aralığındaki gençlerde de yetişkinlerde olduğu gibi bağışıklık koruma belirtilerini tetiklediği, kolda uyuşma ve baş ağrısı gibi geçici yan etkilere neden olduğu belirtildi.

Denekler 12 ay takip edilecek

Açıklamada, aşının her iki dozu da uygulanan gençlerin daha sonra COVID-19'a yakalanmadığı ancak plasebo yapılanlardan dördünün COVID-19 olduğu kaydedildi.

Aşının ilk dozunun yapılmasının ardından geçen iki haftada yüzde 93 koruma sağladığı vurgulanan açıklamada, aşının uzun süreli korumasının anlaşılması için deneklerin 12 ay boyunca takip edileceği aktarıldı.

BioNTech'e onay gelmişti

Moderna 16 Mart'ta, salgında kitle bağışıklığı için 6 ay ile 11 yaş arasında COVID-19 aşı çalışmasına başladığını duyurmuştu.

FDA, 11 Mayıs'ta Amerikan şirketi Pfizer ile Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in ürettiği COVID-19 aşısının 12-15 yaş aralığındaki çocuklarda kullanımına onay vermişti.