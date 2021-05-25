Haber Giriş: 25 Mayıs 2021 Salı 17:04Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
Biden-Putin görüşmesinin tarihi belli oldu
[Fotoğraf: Reuters]
ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 16 Haziran'da Cenevre'de görüşeceği bildirildi.
Konuya ilişkin açıklama Beyaz Saray ve Kremlin'den geldi.
İki liderin görüşmesinde acil meseleler ile koronavirüs salgını ve bölgesel çatışmaların ele alınacağı ifade edildi.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: Joe Biden Son Dakika Vladimir Putin
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