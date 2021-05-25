Haber Giriş: 25 Mayıs 2021 Salı 16:40Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Sahra Çölü'nün uzaydan fotoğrafı
[Fotoğraf: DHA]
Uluslararası Uzay İstasyonu’nda görevli Fransız astronot Thomas Pesquet uzaydan çektiği Sahra Çölü’nün fotoğraflarını paylaşarak, "Uzayda astronotlar için klişe olan bir fotoğraf varsa, o da Sahra'nın Gözü olarak da bilinen Richat oluşumudur" dedi.
Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) görevli Fransız astronot Thomas Pesquet sosyal medya hesabından uzaydan çektiği Sahra Çölü’nün fotoğraflarını yayınladı.
[Fotoğraf: DHA]
Pesquet, Sahra’nın Gözü olarak bilinen bölgenin fotoğrafıyla yaptığı paylaşımda, "Uzayda astronotlar için klişe olan bir fotoğraf varsa, o da Sahra'nın Gözü olarak da bilinen Richat oluşumudur. Hepimiz bir iki fotoğraf çektik" dedi.
Etiketler: NASA Uzay Çalışmaları
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