Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) görevli Fransız astronot Thomas Pesquet sosyal medya hesabından uzaydan çektiği Sahra Çölü’nün fotoğraflarını yayınladı.

[Fotoğraf: DHA]

Pesquet, Sahra’nın Gözü olarak bilinen bölgenin fotoğrafıyla yaptığı paylaşımda, "Uzayda astronotlar için klişe olan bir fotoğraf varsa, o da Sahra'nın Gözü olarak da bilinen Richat oluşumudur. Hepimiz bir iki fotoğraf çektik" dedi.