İsrail ordu radyosunun bir askeri kaynağa dayandırarak verdiği habere göre, "Demir Kubbe" sistemi Gazze saldırılarında yanlışlıkla bir ordu insansız hava aracını (İHA) düşürdü.

Haberde, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğine vurgu yapılırken, düşürülen İHA’nın türüne ilişkin bilgiye yer verilmedi.

Uzmanlara göre sistem, Hamas ve Filistin direnişinin attığı roketlere tam anlamıyla karşılık veremediği için zorlu bir teste tabi tutuldu.

Ateşkes sağlandı

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta yerel saatle 02.00'de sona ermişti.

Saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 248 Filistinli hayatını kaybetmiş, 1948 kişi yaralanmış, 120 binden fazla kişi de evlerinden olmuştu.