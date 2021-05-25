ABD'nin Florida eyaleti, sosyal medya yasaklarına ilişkin bir adım attı.

Florida Valisi Ron DeSantis, siyasileri yasaklayan sosyal medya şirketlerine ceza kesecek yasayı yürürlüğe koydu. Bu kapsamda siyasi adayların hesabı kalıcı olarak kapatılamayacak.

Günlük 250 bin dolar ceza

Sosyal medya şirketleri hesapları ancak 14 güne kadar askıya alabilecek. Uymayana ise ceza kesilecek.

Yasanın ihlal edilmesi halinde, sosyal medya şirketine, eyaleti temsil eden adaylar için günlük 250 bin dolar, yerel adaylar için de 25 bin dolar para cezası verilecek.

Diğer eyaletlerde de benzer plan var

Sosyal medya şirketlerinin kendilerine karşı negatif ayrımcılık yaptığını iddia eden bazı valiler, diğer eyaletlerde de benzer yasaları gündeme getirmeyi planlıyor.

ABD başkanlık seçimi sırasında, Trump'a uygulanan sosyal medya sansürü çok tartışılmıştı.

Facebook, Instagram, YouTube, Snapchat ve Twitter hesapları kapatılan Trump, sosyal medya şirketlerini sert bir dille eleştirmişti.