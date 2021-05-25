Haber Giriş: 25 Mayıs 2021 Salı 16:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bağdat’ta yüzlerce kişi, hükümet karşıtı protesto düzenliyor
[Fotoğraf: Reuters]
Irak’ın başkenti Bağdat’ta yüzlerce kişi, kamu hizmeti yetersizliği ve sivil aktivistlerin öldürülmesi nedeniyle hükümeti protesto etmeyi sürdürüyor.
Bağdat’ın merkezi Tahrir Meydanı’nda toplanan göstericiler, hükümet karşıtı protestolarına sloganlar eşliğinde devam ediyor.
Protestocular, "Halk, rejimi düşürmek istiyor" sloganları atarak, taşıdıkları pankartlarla aktivistleri öldürenlerden hesap sorulmasını istiyor.
[Fotoğraf: Reuters]
Bir grup gösterici de Bağdat’ın Nusür Meydanı’nda bulunuyor.
Bağdat’ın yanı sıra güney kentlerinden yüzlerce kişi de gelerek gösterilere katıldı.
Irak güvenlik güçleri Tahrir Meydanı çevresindeki güvenlik önlemlerini artırdı. Göstericilerin Yeşil Bölge’ye doğru ilerlemesine izin verilmiyor.
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