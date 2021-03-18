Seçime müdahale iddiası tansiyonu yükseltti. ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Putin'e "katil" diye nitelendirdi. "ABD seçimine karışmanın bedelini ödeyecek" ifadesini kullandı.

İki ülke arasındaki ilişkiler gerildi, Rusya Washington büyükelçisini geri çekti.

Putin'den ilk cevap: Ona sağlık diliyorum

Biden'ın sözlerine Putin'den cevap geldi. "Başkalarını, hatta başka ülkeleri yargılamak aynaya bakmak gibidir. Her zaman kendimizi görürüz." diyen Putin, Biden'e sağlık diledi:

"Ona sağlık diliyorum. İroni ya da şaka yapmıyorum."

Putin: Görüşmeye hazırım

Rusya Devlet Başkanı Putin gün içinde yaptığı başka bir açıklamada ise, Cuma veya Pazartesi günü ABD Başkanı Biden ile online görüşmeye hazır olduğunu söyledi.

Putin, ABD ile ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel çatışmalar gibi diğer konuları tartışmaya hazır olduğunu da belirtti.

Beyaz Saray: Biden "katil" demekten pişman değil

Beyaz Saray'dan da açıklama geldi.

ABD Büyükelçisinin Moskova'da kalmaya devam edeceği açıklandı.

Açıklamada ayrıca, "ABD, Rusya ile yapıcı ilişkiler kurmaya devam etmeyi umuyor." denildi.

Biden'in Putin'e "katil" demekten pişman olmadığı belirtildi.