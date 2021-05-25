Haber Giriş: 25 Mayıs 2021 Salı 17:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rusya'dan Google'a 4 milyon ruble ceza
[Fotoğraf: Reuters]
Rusya'da bir mahkeme, merkezi ABD'de bulunan teknoloji şirketi Google'a idari ihlal nedeniyle 4 milyon ruble para cezası verdi.
Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu'nun (Roskomnadzor) Google aleyhine açtığı dava, başkent Moskova'da bulunan Taganskiy Mahkemesi'nde görüldü.
Rusya'da yasaklanan içeriklere Google üzerinden ulaşılabilmesi nedeniyle şirketin mevzuata uymadığı hükmüne varan mahkeme, Google'a 4 milyon ruble para cezası verdi.
"Yaptırım uygulanabilir" denilmişti
Roskomnadzor'dan dün yapılan açıklamada, yasa dışı içerikleri engellemediği gerekçesiyle Google'a yaptırım uygulanabileceği belirtilmişti.
Etiketler: ABD Google Rusya Sosyal Medya
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