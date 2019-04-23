Mısır'daki Devrimin Yarını Partisi lideri Eymen Nur, İstanbul'da düzenlenen "Ulusal Güçler, Partiler ve İsimler" başlıklı sempozyumda yaptığı konuşmada, "Mısır'a hizmet etmek için bir duruşa ihtiyacımız var. Biz farklıyız. Çünkü farklılık doğal bir şey ancak Mısır hepimizi bir araya getirmeyi başaracaktır." dedi.

Nur, "Sağcı, solcu, liberal veya İslami eğilimliler olarak her türlü ayrılıklara rağmen Mısır'ın etrafında toplanmamız lazım. Çünkü bu zulmün sona ermesi lazım. Mısır halkının hak ettiği anayasaya sahip olmasını umuyoruz." ifadesini kullandı.

Cemaat-i İslamiye hareketinin siyasi kanadı Bina ve Kalkınma Partisi eski Genel Başkanı Tarık ez-Zumur da "Mısır halkını kurtarmak için birlik olmamız şart." dedi. Zumur, anayasa değişikliğini, Mısır ve halkına büyük bir ihanet olarak nitelendirdi.

Sempozyumun sonuç bildirisinde de Mısır'ın "anayasal bir krizin içerisinde" olduğu ve referandumun sonuçlarının tanınmadığı vurgulanarak, ülkede birleştirici bir vizyon için diyalog çağrısı yapıldı.

Kaynak: AA