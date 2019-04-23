İki motorlu küçük uçak Teksas'ın Kerrville kentindeki havaalanına 10 kilometre mesafede düştü.
Yetkililer, uçakta bulunan biri pilot 6 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA
ABD'nin Teksas eyaletinde küçük uçağın düşmesi sonucu 6 kişi yaşamını yitirdi.
İki motorlu küçük uçak Teksas'ın Kerrville kentindeki havaalanına 10 kilometre mesafede düştü.
Yetkililer, uçakta bulunan biri pilot 6 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA