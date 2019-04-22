Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, ABD, dün Irak-Suriye sınırındaki Simelka kapısından YPG/PKK bölgesine yaklaşık 200 tırla yapı malzemesi ve iş makineleri soktu.

Kaynaklar, tırların Deyrizor'daki Ömer petrol sahasına ulaştığını, burayı merkez olarak kullanarak farklı noktalara dağıtım olacağını söyledi.

Malzeme ve makinelerin YPG/PKK işgalindeki yerleşimlerin idari yönetimlerine iletileceği öğrenildi.

Tünel için kullanılması riski

YPG/PKK'nın iş makinelerini tünel kazma faaliyeti için kullanabileceğine dikkat çekildi.

Örgüt, Türkiye sınırı hattında, batıdan doğuya doğru Münbiç, Aynularab (Kobani), Tel Abyad, Rasulayn, Kamışlı ve Malikiyye'de de söz konusu faaliyetini sürdürüyor.

YPG/PKK, ABD desteğiyle terör örgütü DEAŞ'ı şubat ortasında Deyrizor'dan çıkardıktan sonra, bu kenti de işgal etti.

Ancak ABD buna rağmen YPG/PKK'ya Hummer marka dört çeker araçlar ve tankerler içeren sevkiyatlarına devam etmiş, son olarak 2 Nisan'da 100 civarı tır örgütün işgal bölgesine girdi.

Örgüt halihazırda Suriye topraklarının üçte birini işgalinde tutuyor.

Kaynak: AA