İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu sosyal medya istesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın daha önce İran petrol yaptırımlarından muaf tutulan 8 ülkeye yeni muafiyet hakkı tanımama kararından duyduğu memnuniyeti ifade etti.

ABD yönetiminin kararının İran rejimi üzerindeki baskıyı artırmak için "önemli" bir adım olduğunu savunan Netanyahu, "İran'ın saldırganlığına karşı ABD'nin kararlı duruşunu destekliyoruz. Bu, onu (İran) durdurmak için doğru yol" paylaşımını yaptı.

Beyaz Saray: Trump muafiyetleri uzatmama kararı verdi

Beyaz Saraydan yapılan yazılı açıklamada, Başkan Trump'ın, mayıs başında süresi dolacak muafiyetleri uzatmama kararı verdiği aktarılmıştı. Bu kararla, İran'ın petrol ihracatını sıfırlama ve rejimin ana gelir kaynağını sınırlamanın hedeflendiği belirtilmişti.

ABD yönetiminin bu kararıyla, "ABD'nin İran'dan petrol alımına yaptırım getiren kararından 2 Mayıs'a kadar 180 günlüğüne muaf tutulan" Çin, Hindistan, Japonya, Güney Kore, Tayvan, Türkiye, İtalya ve Yunanistan'ın muafiyetleri sona erecek.

İran'la nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilmesinin ardından ABD Hazine Bakanlığı, İran'a ilk yaptırım paketini 7 Ağustos 2018'de, ikinci aşama yaptırım paketini ise 5 Kasım 2018'de devreye sokmuştu.

ABD bu tarihte, aralarında Türkiye'nin de olduğu 8 ülkeye, İran'a yaptırım paketinde petrol ithalatı konusunda 180 gün muafiyet tanımıştı.

Kaynak: AA