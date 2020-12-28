Haber Giriş: 28 Aralık 2020 Pazartesi 16:37Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
Mısır'da yılanlı masaj ilgi görüyor
[Fotoğraf: Reuters]
Mısır’da ağrılarına çare arayanlar bir masaj salonunda sağlanan yılanlı masajla şifa buluyor.
Mısır’ın başkenti Kahire’de ağrılarına deva arayanlar 28 çeşitten fazla zehirsiz yılanın kendilerine masaj yapmasına izin veriyor.
Onlarca yılanla 30 dakika geçiren müşteriler hallerinden memnun. Salonun sahibi Saffet Sedki de yılan masajlarının kas ve eklem ağrısını azaltırken kan dolaşımını iyileştirip endorfin salgılanmasını sağladığını belirtiyor.
Müşteriler 20 veya 30 dakikalık seans için yaklaşık 7 dolar yaklaşık 53 Türk lirası ücret ödüyor.
Etiketler: Mısır
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