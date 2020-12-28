Son bir günde ülke genelinde 5 bin 854 kişinin COVID-19 testi pozitif çıktı, toplam vaka sayısı 719 bin 219'a yükseldi. Virüs nedeniyle 215 kişi daha yaşamını yitirdi, toplam can kaybı 21 bin 452'ye yükseldi.

Virüsü yenerek sağlığına kavuşanların sayısı ise 589 bin 978 oldu.

COVID-19 mutasyonuna karşı alınan tedbirler kapsamında 1 Ocak'tan itibaren Endonezya'da uluslararası uçuşlar 2 hafta kapatılacak.

Malezya'da kısmi sokağa çıkma kısıtlaması uzatıldı

COVID-19 vakaları bugün 1594 artışla toplam 106 bin 690'a, aktif vakalar ise 20 bin 643'e yükseldi.

1181 kişinin sağlığına kavuşmasıyla iyileşenlerin sayısı 85 bin 592 oldu. Malezya'da virüs kaynaklı ölümlerin sayısı 455'e ulaştı.

Öte yandan başkent Kuala Lumpur ile Sabah ve Selangor eyaletlerinde 31 Aralık'ta sona erecek olan kısmi sokağa çıkma kısıtlaması 14 Ocak 2021'e kadar uzatıldı.

Japonya'da günlük ölü sayısı 50'nin üzerinde

Japonya'da vaka sayısı son 24 saatte 2 bin 395 artarak 224 bin 483’e, ölü sayısı 51 artışla 3 bin 338’e yükseldi.

Son bir günde 14 bin 115 kişiye virüs testi yapılırken, ülke genelinde 661 kişi yoğun bakım servislerinde COVID-19 tedavisi görüyor.

Ülkede oturumu bulunmayan tüm ülkelerden gelecek yolculara, ocak sonuna kadar kapılar kapatıldı. Geçici kısıtlamadan, Güney Kore ve Tayland dahil 10 ülkeden gelecek uzun süre vizeli iş insanı ve öğrenciler ise etkilenmeyecek.

Bugün itibarıyla yeni vize verilmiyor

Pazar gecesi öncesi vize almış olanların ülkeye girişine izin veriliyor.

Vize başvurusu öncesi son 14 günde İngiltere ve Güney Afrika’ya gitmiş olanlar ise yine kabul edilmiyor.