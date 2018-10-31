Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere Katar'da

"Uluslararası Güvenlik ve Sivil Savunma Fuarı" (MILIPOL Katar 2018) kapsamında Katar'a gelen Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, Türk askeri üssünü ziyaret etti.

Üssü gezen Dere, Tarık bin Ziyad Askeri Kışlası'ndaki Türk askerleriyle selamlaştı. Dere ayrıca yapımı devam eden askeri kışlada incelemelerde bulundu.

Bakan Yardımcısı Dere, Milli Savunma Bakanlığı olarak Türkiye ile Katar arasındaki ilişkileri, özellikle son dönemdeki gelişmeleri önemsediklerini söyledi.

Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Halid Bin Muhammed el-Atiyye'nin, geçen günlerde Türkiye'yi ziyaret ederek, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'la görüştüğünü hatırlatan Dere, "Bu fuar vesilesiyle iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi, hem de savunma sanayi firmalarımızın Katar'daki iş yapma potansiyelinin geliştirilmesi için bu ziyareti yapmış olduk. Katar'ın savunma şirketi Barzan ve Savunma Bakanlığı'ndaki yetkililerle de çeşitli görüşmeler yaptık." dedi.

Katarlı yatırımcıların Türkiye'de faaliyet gösterebilecekleri alanlar ve Türk savunma şirketleriyle iş birliği imkanları konusunda faydalı görüşmeler yapıldığına dikkati çeken Dere, "Öte yandan bizim hem Savunma Bakanlığına bağlı şirketlerimiz, fabrikalarımız, makine kimya endüstrimiz, hem Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı şirketlerimizin buradaki kapasitelerinin yeterli düzeyde kullanılmadığını görmüş olduk." diye konuştu.

İki ülke liderlerinin 2016 yılında çeşitli hedefler belirlediğini hatırlatan Dere, 2 milyar dolarlık karşılıklı ticaret hacmi hedefinin gerisinde olduklarını belirtti. Muhsin Dere, fuar vesilesiyle ziyaret ettikleri Katar'da söz konusu hedefleri gerçekleştirebilmek için neler yapılabileceğine dair verimli görüşmeler gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Katar Başbakanı'na fuardaki Türk firmalarını ziyaretinde eşlik eden Dere, Katar Emiri'nin kardeşine ait şirketi de ziyaret ederek kendisini çeşitli yatırımlar kapsamında Türkiye'ye davet ettiklerini aktardı.

Katar İşadamları Derneği Başkanı Şeyh Faysal bin Kasım bin Muhammed Al Sani'yle de toplantı yapan Dere, Türkiye'deki yatırım ortamını ve fırsatları Katarlılara anlatarak kardeş Katar yatırımcısını Türkiye'ye davet ettiklerini kaydetti.

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Dere ayrıca, fuar dolayısıyla bir araya geldiği Pakistan İçişleri Bakanı Şehriyar Han Afridi ile ikili ilişkileri ele aldıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA