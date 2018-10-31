Kral Selman'ın kardeşi Ahmet bin Abdülaziz Suudi Arabistan'a döndü

İngiltere merkezli Middle East Eye (MEE) sitesi, Suudi Arabistan kralı Selman bin Abdülaziz’in küçük kardeşi ve eski İçişleri Bakanı Ahmet bin Abdülaziz'in uzun süredir ikamet ettiği Londra’dan ülkesine ani dönüşünün arka planını açıklayan bir rapor yayınladı.

MEE'ye konuşan Prens Ahmet’e yakın bir kaynak, "Prens Ahmet ve Suudi ailesine mensup diğer prensler, Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın artık zehirli olduğunu anladı" dedi.

Kaynak ayrıca, "Prens Ahmet, Suudi Arabistan'ın yönetim sistemindeki değişikliklerde rol almak istiyor" ifadelerini kullandı.

ABD ve İngiltere'den garanti verildi

Kaynak, Prens Ahmet’in Suudi Arabistan’a dönmesinin arka planını da açıkladı.

Buna göre Prens Ahmet, ABD ve İngiltere’den Riyad’a gitmesi halinde kendisine herhangi bir zarar verilmeyeceğinin garantisini aldıktan sonra Suudi Arabistan'a dönme kararı aldı.

Kaynak ayrıca İngiltere ve ABD'nin, Prens Ahmet’i Suudi Arabistan yönetiminde aktif rol alması konusunda teşvik ettiğini belirtti.

Üç prens de destek veriyor

MEE, Prens Ahmet’in ülkesine dönmeden önce İngiltere ve başka ülkelerde ikamet eden ve Muhammed bin Selman’ın iktidarı ele geçirmesi dolayısıyla endişeli olan aile üyeleriyle toplantılar yaptığına dikkat çekti.

İngiltere merkezli site ayrıca, zarar görmekten korktukları için isimlerini gizleyen Suud ailesine mensup üç büyük prensin de Ahmet’e destek verdiğini aktardı.

Kaynak: Middle East Eye