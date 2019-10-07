Plastik hem çevreyi hem de insan sağlığını tehdit ediyor.

Mikro plastiklerin; yani gözle görülmeyecek kadar küçük plastik parçaların besin zincirine girdiği, hatta içme suyuna karıştığı biliniyor.

Hollanda'da bir grup bilim insanı, mikroplastiğin bağışıklık sistemi hücreleri üzerindeki etkisini mercek altına aldı.

Laboratuvar ortamında yapılan araştırmanın sonucu dikkat çekici.

Bağışıklık sistemi hücreleri, kire bulaşmış ve kire bulaşmamış olmak üzere iki tür mikroplastikle karşı karşıya bırakıldı.

Hücrelerin, kire bulaşmamış mikroplastiği yabancı madde olarak algılayıp saldırmaması şaşkınlık yarattı.

Bağışıklık sistemi hücreleri, kire bulaşmış mikro plastiğe karşı ise harekete geçti.

Bu durumda da mikro plastiği hedef alan bağışıklık sistemi hücrelerinin, üç kat hızlı öldüğü gözlendi.

Bilim insanlarına göre, bağışıklık sistemi hücreleri tarafından yok edilemeyen mikro plastiklerin vücutta biriktiğinde de ne tür etkilerinin olacağı henüz net değil.

Kaynak: Reuters