Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile Sırbistan Sarayı’nda ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikili ve heyetlerarası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısında konuştu. Sırbistan ile ticaret hacminin uzun vadede 5 milyar dolara yükseltileceğini belirtti.

Erdoğan, "Otomotiv, kauçuk boru imalatı, tekstil alanında faaliyet gösterecek 6 fabrikanın açılışını gerçekleştireceğiz, bir fabrikanın temelini atacağız. Bugün yatırımlarımız 200 milyon doları aştı." dedi.

İkili ilişkilerde tarihi bir adım daha attıklarını belirten Erdoğan, "Sırbistan tarafı ülkemizin Yeni Pazar'a başkonsolosluk açma talebine olumlu cevap verdi." diye konuştu.

Kaynak: TRT Haber, AA