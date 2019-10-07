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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı07 Ekim 2019 Pazartesi 14:04 - Son Güncelleme 07 Ekim 2019 Pazartesi 14:11
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'da meydana gelen trafik kazasında şehit olan Uzman Çavuş İsmail Türk'ün ailesine başsağlığı diledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığına bağlı JÖH timini taşıyan midibüsün tır ile çarpışması sonucu şehit olan Uzman Çavuş Türk'ün ailesine taziye telgrafı gönderdi.
Kaynak: AA
Etiketler: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan