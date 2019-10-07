Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Yavuz sondaj gemisinin Akdeniz'de arama faaliyetlerine devam etmek üzere Güzelyurt-1 lokasyonuna ulaştığını açıkladı.

Bakan Dönmez, Yavuz'un bugün ya da yarın yeni sondaja başlayacağı bilgisini verdi.

Yazılı Seyir Uyarı Sistemi'ne göre, Yavuz sondaj gemisi Akdeniz'de Ocak 2020'ye kadar çalışmalarına devam edecek.

"Fatih, sondajını 500-600 metre daha derinleştirecek"

Bakan Dönmez, Fatih'in, Finike bölgesinde 4 bin 300 metrede sondajına devam ettiğini belirtti. Sondajı 500-600 metre daha derinleştireceklerini söyledi.

Kaynak: AA