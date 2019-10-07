Fırat'ın doğusuna yönelik operasyon için geri sayım sürüyor. Hareketli saatlerin yaşandığı sınır bölgesindeki son gelişmeleri TRT Haber muhabiri Bülent Çulcuoğlu aktardı.

İşte sınır bölgesinde son durum:

TSK, Fırat’ın doğusuna yapacağı olası operasyon için hazırlıklarını tamamladı. Obüsler ve tankların namluları Fırat’ın doğusuna çevrilmiş durumda. Bölgedeki gelişmeleri @trthaber muhabiri Bülent Çulcuoğlu aktardı. pic.twitter.com/nDZBOCNLW9 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 7, 2019

Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye arasındaki görüşmeler yaklaşık 2 ay önce başlamıştı. TSK, ABD ile görüşmeler yapılmadan önce Fırat'ın doğusuna operasyon yapmayı zaten planlıyordu. ABD'nin birlikte çalışalım teklifi üzerine Türkiye ile ABD kara ve hava devriyeleri düzenledi.

ABD, Fırat'ın doğusunda Türkiye'ye verdiği sözleri yerine getirmemesi üzerine Türkiye operasyon için düğmeye bastı. Sınır hattında operasyon için geri sayım sürüyor.

Telabyad'da YPG/PKK terör örgütünün Araplara baskı ve zulmü devam ediyor. Telabyad'ın nüfusunun yüzde 90'ı Araplardan oluşuyordu. Terör örgütü bölgenin demografik yapısıyla oynamasıyla bugün bölgedeki nüfusun yüzde 70'i Kürtlerden oluşuyor. Teröristlerin işgal ettiği bölge 5 yılı aşkın süredir örgütün en büyük sözde karargahı konumunda.

ABD sözünü tutmadı

Terör örgütü YPG/PYD'nin sınırımızın çok yakın noktalarında onlarca sözde karargahı, karakolu ve sözde gözetleme noktaları bulunuyor. ABD Türkiye ile görüşme yaparken Fırat'ın doğusunda güvenli bölge oluşturma sözü verirken bu noktaları imha etme sözü vermişti. Fakat ABD sadece bir kaç yerde tünellerin üzerini kapatmakla yetindi.

Bunun yanı sıra teröristler Türkiye sınırına çok yakın bölgelerde bulunan sözde gözetleme noktaları ile akşam saatlerinde Türkiye tarafını gözetlemeye devam ediyor.

İşte ABD'nin söz vererek imha etmediği bu noktaları Türk Silahlı Kuvvetlerine ait Obüsler operasyonun başlamasıyla birlikte yerle bir edecek.

ABD askerleri bölgeden çekilmeye başladı

Olası operasyonda 30 kilometre bir derinlik söz konusu olacak bu derinlikte ABD'nin 13 üssü bulunuyor. ABD'nin sabah saatlerinden itibaren bu üs bölgelerinden çekilmeye başladığı öğrenildi.

ABD askerlerinin çekilme işleminin tamamlanmasının ardından Mehmetçiğin Fırat'ın doğusuna operasyon başlatması bekleniyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri yoğun şekilde sınıra takviye sevkiyat yapıyor.

Kaynak: TRT Haber