CumhurbasÌ§kanÄ± Recep Tayyip ErdogÌ†an, 7-8 Ekim'de SÄ±rbistan'a resmi ziyaret gerÃ§ekleÅŸtirecek. ErdoÄŸan'Ä±n ziyareti ekonomik ve ticari anlamda bÃ¼yÃ¼k Ã¶nem taÅŸÄ±yor.

Ä°ÅŸ birliÄŸinin derinleÅŸtirilmesi konusu ele alÄ±nacak

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ile SÄ±rbistan CumhurbaÅŸkanÄ± Aleksandar Vucic'in baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda dÃ¼zenlenecek TÃ¼rkiye-SÄ±rbistan YÃ¼ksek DÃ¼zeyli Ä°ÅŸbirliÄŸi Konseyi'nin ikinci toplantÄ±sÄ±na, ilgili bakan ve yetkililer de iÅŸtirak edecek.

Ä°kili iliÅŸkilerin tÃ¼m boyutlarÄ±yla kapsamlÄ± ÅŸekilde gÃ¶zden geÃ§irileceÄŸi temaslarda, iÅŸ birliÄŸinin derinleÅŸtirilmesi iÃ§in atÄ±labilecek adÄ±mlar ele alÄ±nacak, bÃ¶lgesel ve uluslararasÄ± meseleler hakkÄ±nda da gÃ¶rÃ¼ÅŸ alÄ±ÅŸveriÅŸinde bulunulacak.

Ziyaret sÄ±rasÄ±nda 6 fabrikanÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ± yapÄ±lacak, yedincinin ise temel atma tÃ¶reni gerÃ§ekleÅŸtirilecek. AyrÄ±ca Ã§ok sayÄ±da anlaÅŸmanÄ±n da imzalanmasÄ± bekleniyor.

TÃ¼rkiye-SÄ±rbistan diplomatik iliÅŸkilerinin 140. yÄ±lÄ±

TÃ¼rkiye-SÄ±rbistan arasÄ±ndaki diplomatik iliÅŸkilerin tesis ediliÅŸinin 140. yÄ±lÄ±nÄ±n kutlandÄ±ÄŸÄ± dÃ¶nemde icra edilecek olmasÄ±ndan dolayÄ± ayrÄ± bir Ã¶nem taÅŸÄ±yan 7-8 Ekim'deki ziyaret Ã§erÃ§evesinde, TÃ¼rkiye-SÄ±rbistan Ä°ÅŸ Forumu da dÃ¼zenlenecek.

Ziyaretin ikinci gÃ¼nÃ¼nde ise Balkanlarda barÄ±sÌ§ ve istikrarÄ± pekisÌ§tirmek amacÄ±yla olusÌ§turulan TuÌˆrkiye-Bosna/Hersek-SÄ±rbistan UÌˆcÌ§luÌˆ Zirve ToplantÄ±sÄ± yapÄ±lacak.

Ziyaretin en Ã¶nemli ayaÄŸÄ±nÄ± ise Belgrad-Saraybosna Otoyol Projesi oluÅŸturuyor.

Otoyolun temel atma toÌˆreninin, liderlerin katÄ±lÄ±mÄ±yla yapÄ±lmasÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.

10 milyar dolarlÄ±k ticaret hacmi hedefleniyor

2014-2018 yÄ±llarÄ±nÄ± kapsayan 5 yÄ±llÄ±k dÃ¶nemde TÃ¼rkiye ve SÄ±rbistan arasÄ±nda 4 milyar 700 milyon dolarlÄ±k ticaret hacmi yakalandÄ±. Bu dÃ¶nemde, SÄ±rbistan'a 3 milyar 200 milyon dolarlÄ±k ihracat yapÄ±ldÄ±. Bu Ã¼lkeden bir buÃ§uk milyar dolarlÄ±k ithalat gerÃ§ekleÅŸtirildi.

SÄ±rbistan ile serbest ticaret anlaÅŸmasÄ± gÃ¼ncellenmesi yeni yatÄ±rÄ±mlarÄ± da beraberinde getirecek. Gelecek dÃ¶nemde 10 milyar dolarlÄ±k ticaret hacmi hedefleniyor.

Kaynak: TRT Haber, AA