Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması sonrası gözler Suriye sınırına çevrildi. Suriye'ye olası operasyonun sinyalini bu kez de Mevlüt Çavuşoğlu verdi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Twitter hesabından açıklama yaptı.

Çavuşoğlu, Suriye’deki krizin başından beri bu ülkenin toprak bütünlüğünü desteklediklerini ve bundan sonra da desteklemeye devam edeceklerini belirtti.

Bakan Çavuşoğlu, "Bölgeyi teröristlerden temizleyerek ülkemizin bekasını ve güvenliğini sağlamaya kararlıyız. Suriye’ye de huzur, barış ve istikrarın gelmesine katkı sağlayacağız." dedi.

Suriye’deki krizin başından beri bu ülkenin toprak bütünlüğünü destekledik,bundan sonra da desteklemeye devam edeceğiz. Bölgeyi teröristlerden temizleyerek ülkemizin bekasını ve güvenliğini sağlamaya kararlıyız. Suriye’ye de huzur,barış ve istikrarın gelmesine katkı sağlayacağız. — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) October 7, 2019

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki telefon görüşmesinden sonra Beyaz Saray'dan açıklama yapmıştı. Açıklamada, "Türkiye, yakın zamanda Suriye'nin kuzeyine uzun süredir planladığı operasyon için harekete geçecek. ABD Silahlı Kuvvetleri, bu operasyonu desteklemeyecek ya da bu operasyona dahil olmayacak." denilmişti.

Kaynak: TRT Haber