Fırat'ın doğusuna yönelik operasyon için geri sayım sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri, askerlerini bölgeden çekiyor.

Suriye'nin kuzeyinde terörden arındırılmış bir güvenli bölge için Türkiye'nin planı hazır. Peki güvenli bölge nasıl oluşturulacak, bölgeye neler yapılacak?

İşte Türkiye'nin Suriye'deki Güvenli Bölge Planı.

Suriye'nin kuzeyinde terör koridoruna izin verilmeyecek. Fırat'ın batısına olduğu gibi doğusuna da huzur getirilecek. Ankara, barış koridoru oluşturmakta kararlı. Güvenli bölge için tüm planlar hazır.

Güvenli bölgenin amacı Suriyeli sığınmacıları topraklarına geri göndermek, huzurlu yaşamalarını sağlamak.

Peki o bölge tesis edilirse sığınmacılar Suriye'ye nasıl geri dönecek, nasıl iskan edilecekler?

Suriye'nin kuzeyinde sığınmacılar için 10 bölge ve 140 köy kurulacak

Plana göre Suriye'nin kuzeyinde Ayn El Arap olarak bilenen Kobani'den Derik'e kadar olan bölgeye 1 milyon kişi yerleştirilecek. Burada öncelikle 10 bölge ve 140 köy kurulacak. Köy merkezleri ile 20 köyü kapsayacak. Bölgelerde 30'ar bin, köylerde ise 5'er bin kişi iskan edilecek.

Ayn El Arab'tan Akçakale'nin karşısındaki Tel Abyad'a kadar olan bölgede 1 bölge, 7 köy kurulacak. Burada 65 bin kişi yaşayacak.

Tel Abyad ile Rasulayn arasında 3 bölge ve 63 köy oluşturularak 405 bin kişi yerleştirilecek.

Rasulayn'dan Derik'e kadar ise 6 bölge, 70 köy kurulacak ve 530 bin kişinin iskanı sağlanacak.

Ankara, Güvenli Bölge'nin maliyetinin fondan karşılanmasını öneriyor

Ankara, Güvenli Bölge'nin maliyetinin fondan karşılanmasını öneriyor

Plan için ihtiyaç duyulan arazi 9 bin 260 hektar. Mevcut arazi ise 16 bin 191 hektar. Türkiye, söz konusu bölgeye yapılacak yatırımın uluslararası fondan karşılanmasını istiyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin güvenli bölge planına ilişkin şunları kaydetmişti;

"Terör örgütlerinin tehditlerini kabul etmemiz mümkün değil"

Terör örgütlerinin ülkemize yönelik tehditlerini daha fazla kabullenmemiz mümkün değil.

Niyetimiz ilk etapta 30 kilometre derinliğinde ve 480 kilometre uzunluğunda bir barış koridoru tesis ederek uluslararası toplumun burada iki milyon Suriyelinin iskanını sağlamaktır.

Bu bölgenin derinliğini Deyrizor Rakka hattına indirebilirsek ülkemizden Avrupa'dan ve tüm dünyanın diğer bölgelerinden kendi topraklarına geri dönecek Suriyeli sayısını 3 milyona kadar çıkartabiliriz.

Bu güvenli bölgede mültecileri çadır kentlerden çıkarıp konteyner kentlerden çıkarıp buraya yerleştirebiliriz.

Kaynak: TRT Haber