Temaslarda bulunmak üzere Sırbistan'a giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uçağına Sırbistan hava sahasında Sırbistan hava kuvvetlerine ait uçaklar eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Belgrad Nikola Tesla Havalimanı'nda, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Sırbistan'ın Ankara Büyükelçisi Zoran Markoviç, Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Tanju Bilgiç ile büyükelçilik personeli karşıladı.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Belgrad'a geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic tarafından Sırbistan Sarayı'nda resmi törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan'ta resmi törenle karşılanıyor. https://t.co/YVimcnmKkT — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 7, 2019

Baş başa görüşme yapacak Erdoğan ve Vucic, Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Toplantısı'na başkanlık edecek.

Erdoğan ve Vucic, anlaşmaların imza töreninin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve mevkidaşı Vucic, Sırbistan Sarayı'nda gerçekleştirilecek Türkiye-Sırbistan İş Forumuna iştirak edecek.

Erdoğan, Vucic tarafından onuruna verilecek resmi akşam yemeğine katılacak.

Kaynak: AA