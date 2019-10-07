Bilim Teknoloji
Nobel Tıp Ödülü sahiplerini buldu07 Ekim 2019 Pazartesi 12:39 - Son Güncelleme 07 Ekim 2019 Pazartesi 13:15
2019 yılı Nobel Tıp Ödülü üç bilim insanı Kaelin, Ratcliffe ve Semenza'ya verildi.
Nobel Fizyoloji/Tıp Ödülü sahibini buldu. Büyük ödülün kazananı 3 bilim insanı William G. Kaelin Jr, Sir Peter J. Ratcliffe ve Gregg L. Semenza oldu.
Kaelin, Ratcliffe ve Semenza hücrelerin oksijeni nasıl algıladıkları ve oksijenin kullanılabilirliğine adaptasyonu konusundaki keşiflerinden dolayı ödüle layık görüldü.
Bilim insanları değişen oksijen seviyelerine karşılık genlerin aktivitesini düzenleyen moleküler sistemi ortaya çıkardı.
Kaynak: İHA
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