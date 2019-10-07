CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın toplantısı yaptı.

Öztrak, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine olası operasyonu ile ilgili konuştu.

Öztrak, "Biz 'Suriye ile ilişkileri düzeltin' dedik. 'Türkiye de Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunuyor. Suriye de kendi toprak bütünlüğünü savunuyor. Bizim Mehmetçiğimiz yabancı topraklarda neden şehit olsun' diye sorduk. Suriye'nin toprak bütünlüğü için teröristlerle Suriye ordusu savaşsın. Biz de kendilerine destek olalım. Biz Mehmetçiklerimizin ve ulusumun çıkarlarının yanındayız." dedi.

CHP Sözcüsü, Suriye'ye barışın gelmesinin en kısa yolunun Şam ve Ankara arasındaki yol olduğunu söyledi.

Kaynak: TRT Haber