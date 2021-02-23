Haber Giriş: 23 Şubat 2021 Salı 17:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mescid-i Aksa Ramazan'da ibadete açık olacak
Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Başkanı Şeyh Azzam el-Hatib Mescid-i Aksa'nın ramazan ayı boyunca ibadete açık olacağını belirterek, Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin her tür önlemi aldığını vurguladı.
Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın bu yıl ramazan ayında ibadete açık olacağını duyurdu.
Koronavirüs sebebiyle Harem-i Şerif ibadete kapanmıştı
Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, koronavirüs salgını nedeniyle geçen yıl ramazan ayında Harem-i Şerif'i ibadete kapatmıştı.
Harem-i Şerif'te her yıl ramazan ayı boyunca günlük ortalama 10 bin Müslüman ibadet ediyor, bu sayı cuma günleri 150 bine kadar çıkıyor.
İsrail makamları, işgal altındaki Batı Şeria ile Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya gelişlerinde ciddi kısıtlamalar uyguluyor.
Etiketler: Mescid-i Aksa
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