Meloni, AP'de von der Leyen'e karşı oy kullanmalarının gerekçesini açıkladı

Avrupa Siyasi Topluluğu'nun zirvesine katılmak üzere İngiltere’de bulunan Meloni, burada AP'de bugün yapılan güven oylamasına ilişkin sosyal medya hesabından videolu bir paylaşımda bulundu.

AP seçimleri sonrasında AB'nin üst pozisyonlarına isim belirleme biçimini daha önce de eleştiren Meloni buna atıfta bulunarak, "İtalya'nın Kardeşleri, Ursula von der Leyen'in Avrupa Komisyonu Başkanı olarak onaylanması için oy vermemeye karar verdi. Avrupa Konseyi'nde ifade edilen yöntem ve esası paylaşmama tutumuyla tutarlı." dedi.

Meloni, bu tutumlarının, AB Komisyonu ile göçmenlik gibi pek çok konuda işbirliğini tehlikeye atmayacağını söyledi.

"Biz kurucu bir ülkeyiz, ikinci imalatçıyız, üçüncü ekonomiyiz, Avrupa'daki en sağlam hükümetlerden birine sahibiz ve bu, İtalya'nın ağırlığını tanımlıyor." diye konuşan Meloni, ülkesinin ağırlığı olduğunu ve von der Leyen'e oy vermemelerinin, İtalya’nın AB Komisyonu'ndaki rolünü tehlikeye atmayacağını kaydetti.

İtalyan basınında son günlerde iki ismin anlaşabileceği ve Meloni'nin grubuyla beraber, von der Leyen'in ikinci dönemine yeşil ışık yakabileceği yönünde haberler çıkmıştı.