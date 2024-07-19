Gazze'deki acil durum: Çocuk felcine neden olan virüs tespit edildi

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ile koordinasyonlu olarak atık sulardan alınan numunelerde yapılan incelemelere ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, altyapının tahrip olması nedeniyle halkın yaşadığı yerlerde ve çadırlar arasında akan ve biriken sularda çocuk felcine neden olan virüsün tespit edildiği, binlerce kişinin çocuk felcine yakalanma riskiyle karşı karşıya olduğu ifade edildi.

Suyun az ve kanalizasyon suyuyla kirlenmiş olması, tonlarca çöpün birikmesi ve İsrail'in temizlik maddelerinin girişine engel olması nedeniyle gerçek bir sağlık felaketinin yaşanabileceği uyarısı yapıldı.

Açıklamada, İsrail'in saldırılarının derhal sona ermesi, temiz suyun temin edilmesi, kanalizasyon hatlarının onarılması ve yerinden edilenlerin yaşadığı yerlerdeki nüfus yoğunluğunun azaltılması çağrısı yapıldı.