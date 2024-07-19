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Dünya
AA 19.07.2024 06:26

Ürdün, Hollanda'nın Amman Büyükelçisine protesto notası verdi

Ürdün, Hollanda'da aşırı sağcı bir parlamenterin Filistin halkına yönelik açıklamaları nedeniyle Hollanda Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırarak protesto notası verdi.

Ürdün, Hollanda'nın Amman Büyükelçisine protesto notası verdi

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ırkçı ve İslam düşmanı lider Geert Wilders'ın açıklamaları nedeniyle Hollanda'nın Amman Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı.

Büyükelçiye sunulan protesto notasında, "Hollanda hükümetinden, karşılıklı dostluk ve saygı ilişkileriyle çelişen bu açıklamaları kınayan net bir tavır alması" talep edildi.

Wilders'ın açıklamalarının hiçbir değeri veya hukuki etkisi olmadığı, uluslararası hukuku ihlal ettiği ve mücadele edilmesi gereken ırkçı nefret kültürünü yansıttığı ifade edildi.

Söz konusu açıklamaların, İsrail Meclisi'nin 17 Temmuz'da aldığı ve "Filistin halkının kendi ulusal toprakları üzerinde bağımsız ve egemen bir devlet kurma hakkını" reddeden önergesiyle benzerlik arz ettiği aktarıldı.

Hollanda'da aşırı sağcı Wilders, daha önce pek çok kez Filistin halkının haklarını, özellikle de bağımsız ve egemen bir devlete sahip olma hakkını reddeden açıklamalarda bulunmuştu.

İsrail meclisinde 17 Temmuz'da, "Filistin devletinin kurulmasına karşı çıkan" önerge kabul edilmişti.

Söz konusu önergede, "Filistin devletinin kurulmasının İsrail devleti ve vatandaşları için tehdit oluşturacağı" iddiasına yer verilmişti.

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