86 yaşındaki Manzanero, koronavirüs nedeniyle aralık ayının başından bu yana -Meksiko'daki özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi görüyordu. Armando Manzanero, koronavirüse karşı verdiği mücadeleyi kaybetti.

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, büyük üzüntü yaşadığını söyleyerek, "Ülkenin en iyi bestecisini kaybettik, matem içerisindeyim. Ailesine ve sevenlerinin başı sağ olsun" dedi.

Yaşam Boyu Başarı Ödülü'nü kazanan ilk Meksikalı

Sayısızı ödülün sahibi olan Manzanero, 2001'de "Düetler" albümüyle Latin Grammy Ödülü'ne layık görülmüştü.

Manzanero, 2014'te ise Yaşam Boyu Başarı Ödülü'nü kazanarak, bu ödülü kazanan ilk Meksikalı olarak tarihe geçmişti.

Manzanero çok sayıda filmde rol almasının yanı sıra 600'den fazla şarkıya imza atmıştı. Şarkıları dünya çapında Elvis Presley, Dionne Warwick, Perry Como gibi yıldızlarca yorumlanmıştı.

Meksika'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 122 bin 426 kişi öldü. Ülkedeki vaka sayısı ise 1 milyon 383 bin 434 oldu.