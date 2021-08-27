ABD Ulusal Kasırga Merkezi, Nora Kasırgası'nın, Meksika'nın batı kıyılarında etkisini göstereceğini ve yarın itibariyla ülkenin Puerto Vallarta bölgesine en yakın noktaya ulaşacağını duyurdu.

Ayrıca, fırtınanın sel ve toprak kaymalarına yol açabileceği uyarısında bulunuldu.

Ulusal Kasırga Merkezi, Küba üzerinde etkili olan Ida Kasırgası'nın bugün itibariyla Meksika Körfezi üzerinde güçlenmesini beklediklerini açıkladı.

"Acil durum" ilanı

Kasırganın, hafta sonu ABD'nin Louisiana eyaletine ulaşacağı ve eyaletin kıyı şeridine şiddetli yağışlar bırakacağı tahmin ediliyor.

Bazı bölgelerinde acil durum ilan edilen eyalette yetkililer, kasırga tehdidine karşı hazırlıklı olunması uyarısında bulundu.

Louisiana Eyalet Valisi John Bel Edwards, cumartesi akşamına kadar herkesin, fırtınayı atlatabileceği bir yere gitmesini istedi.