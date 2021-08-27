ABD Başkanı Biden, Afganistan'daki terör saldırılarının ardından kameraların karşısına geçti.

ABD Başkanı Joe Biden'ın bitkin hali gözlerden kaçmadı.

"Yenilmiş bir adamın vücut dili"

Başını elindeki dosyaya koyup bir gazetecinin sorusunu dinlediği anlarla ilgili, "bitkindi" yorumları yapıldı.

[Fotoğraf: AP]

Sosyal medyada, "Yenilmiş bir adamın vücut dili", "Uyku arasında kalkıp açıklama yaptı" gibi yorumlar da yapıldı.

"Saldırılara karşılık vereceğiz"

ABD Başkanı Joe Biden, saldırıları terör örgütü DEAŞ'ın Horasan kolunun düzenlediğini açıkladı.

Terör saldırılarına belirledikleri bir zamanda karşılık vereceklerini söyledi.

Biden, kamuoyunda tepkilere yol açan iddiayı da doğruladı. Taliban'a ülkeden çıkaracakları kişiler hakkında bilgi verdiklerini belirtti.

Biden'a istifa çağrısı

Afganistan'dan çekilme sürecini iyi yönetemediği gerekçesi ile suçlanan ABD Başkanı'na eleştiriler iyice arttı.

Cumhuriyetçi Kongre üyesi Elise Stefanik, "Biden'ın ellerinde ölenlerin kanı var, başkanlık görevine uygun değil" değerlendirmesini yaptı.

Aynı partiden senatörler Marsha Blackburn ve Josh Hawley istifa çağrısında bulundu.

"Afganistan'a geri dönmeliyiz"

Eski ABD Savunma Bakanı Leon Panetta ise, "Terör tehditlerinin önüne geçmek için Afganistan'a geri dönmeliyiz" dedi.

Eski ABD Başkanı Barrack Obama döneminde kabinede yer alan Demokratlardan Panetta, çekilen Amerikan askerlerinin ülkeyi çok zor ve tehlikeli bir duruma soktuğunu ifade etti.