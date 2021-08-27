Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Sağlık Bakanlığının belirlediği işletmelere giriş yapacak kişilerin test ve aşı durumları "Adapass" sistemi ile elektronik ortamda sorgulanacak.

Pilot uygulama başkent Lefkoşa'da başladı.

KKTC ikamet eden 18 yaş üstü kişileri kapsayacak uygulamayla çift aşılı kişiler restoran, pastane, kafe, berber, kuaför güzellik salonu, ibadethane, kahvehane, süpermarket, AVM ve satış mağazalarına herhangi bir test aranmadan serbestçe giriş yapabilecek.

Vatandaşlar, belirlenen mekanlara/aktivitelere giriş yapmadan önce, Adapass sisteminden alacakları koda göre sorgulanacak. Kişilerin mekan ve aktivitelere girişine, aşı belgesi ve PCR testleri yeterli ise onay verilecek.

Adapass sorgusu gerçekleştirecek işletmelerin, "adapass.gov.ct.tr/company/register" sitesinde uygulama için kayıt yapması gerekecek.