Haber Giriş: 27 Ağustos 2021 Cuma 13:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Pakistan'da fabrika yangını: 17 ölü
[Fotoğraf: AA]
Pakistan’ın Karaçi şehrinde bir kimya fabrikasında yangın çıktı. Yangında 17 işçi hayatını kaybetti.
Karaçi’nin Korangi ilçesinde bulunan kimya fabrikasında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.
Yangında 17 işçinin hayatını kaybettiği öğrenildi.
[Fotoğraf: AA]
Öte yandan yetkililer, fabrikada 20'nin üzerinde kişinin sıkışmış olabileceğini belirtiyor.
[Fotoğraf: AA]
Yangın kontrol altına alınırken arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
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